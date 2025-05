W ostatnich tygodniach propaganda Fideszu próbowała bez powodzenia oskarżyć Pétera Magyara oraz inne osoby, takie jak „kupieni politycy, sędziowie, dziennikarze, fałszywe organizacje pozarządowe i działacze polityczni”, o rzekomy spisek mający na celu „obalenie węgierskiej demokracji”. Te kampanie, prowadzone za pośrednictwem sieci mediów powiązanych z rządem – które kontrolują większość przestrzeni informacyjnej w kraju – miały na celu przedstawienie Magyara jako „marionetki” zagranicznych sił. W dorocznym przemówieniu o stanie państwa, wygłoszonym w lutym, Viktor Orbán nazwał go oraz innych przeciwników „pluskwami, które przetrwały zimę” i zapowiedział „rozmontowanie” ich zaplecza finansowego.

Po co władzy kozły ofiarne?

Ataki na kozły ofiarne – metoda regularnie stosowana przez Fidesz do odwracania uwagi opinii publicznej od realnych problemów, takich jak pogrążająca się gospodarka czy przeciążona służba zdrowia – nie przynoszą już takich efektów jak dawniej. Choć George Soros nadal odgrywa centralną rolę w przekazie propagandowym Fideszu i KDNP, rzeczywistość jest taka, że ma już 94 lata, wycofał się z życia publicznego i nie mobilizuje już wyborców tak skutecznie jak niegdyś. Niedawne próby zdyskredytowania przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen czy szefa frakcji Europejskiej Partii Ludowej Manfreda Webera również nie trafiają do wyborców – co zresztą stoi w sprzeczności z faktem, że większość Węgrów opowiada się za przynależnością do Unii Europejskiej i popiera dalsze członkostwo. Podobnie nieskuteczne okazują się ataki wymierzone w prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, zwłaszcza w kontekście unijnych funduszy i bezpieczeństwa – nie zniechęcają one wyborców do ruchu Magyara.

Coraz bardziej rozpaczliwie Viktor Orbán poszerza swoje ataki i sięga po jeszcze bardziej skrajne, a zarazem coraz bardziej autorytarne metody, aby utrzymać się u władzy. Utworzenie i późniejsze wykorzystanie rządowej instytucji – Urzędu ds. Ochrony Suwerenności Narodowej – do uderzania w przeciwników politycznych, niezależne media, organizacje pozarządowe i inne krytyczne głosy, pokazuje kierunek, w jakim zmierza koalicja rządząca przed rozpoczęciem właściwej kampanii wyborczej. Wykorzystanie przez premiera zawieszenia amerykańskiego programu pomocowego USAID do przedstawienia niezależnych mediów na Węgrzech jako elementu rzekomej afery korupcyjnej, a także do podsycania wrogości wobec dziennikarzy i aktywistów finansowanych z zagranicy, budzi coraz większy niepokój wśród Węgrów. Wiele osób zastanawia się, jak daleko Orbán jest gotów się posunąć, aby zachować władzę, i czy osłabione już mechanizmy demokratyczne w kraju przetrwają kolejne uderzenie.

Czy Viktor Orbán zdecyduje się na ostateczne starcie i całkowicie podporządkuje sobie demokrację, pozostaje kwestią otwartą. Jednak śledztwa przeprowadzone przez niezależny portal informacyjny Direkt36 ujawniają istnienie skoordynowanej i niepokojąco głęboko zakorzenionej sieci działań skoncentrowanych na umacnianiu własnej pozycji i utrzymywaniu się przy władzy. Sieć ta wykracza poza granice Węgier i obejmuje współpracę z europejską skrajną prawicą oraz autokratycznymi przywódcami ze wschodu. W praktyce przejawia się to w procederze prania majątku oraz pośrednim finansowaniu partii należących do grupy Patrioci w Parlamencie Europejskim.

Co powinna zrobić Unia Europejska?

Unia Europejska, która przez lata zamiatała „problem Orbána” pod dywan, może stanąć w obliczu poważnego zagrożenia w 2026 roku. Jeśli pozostanie bierna i pozwoli węgierskiemu premierowi na dalsze osłabianie i przejmowanie instytucji demokratycznych, możemy być świadkami pełnej wersji przejęcia państwa członkowskiego UE. Nowy kanclerz Niemiec Friedrich Merz już dostrzegł to niebezpieczeństwo i w ostatnich tygodniach wezwał Wspólnotę do bardziej „konsekwentnego” stosowania „procedur naruszeniowych”.