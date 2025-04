Wniosek drugi: Trzaskowski i Nawrocki przegrali debaty

Dane pokazują, że ponad połowa internautów wyraziła niezadowolenie z obu stron polaryzacji. Polacy komentujący debatowy piątek irytowali się na Karola Trzaskowskiego i Rafała Nawrockiego. Tak, to celowe przestawienie imion i nazwisk, ale bardzo silnym wrażeniem po debatach było to, że powtarzają oni do znudzenia utarte formułki: jeden straszy Tuskiem, drugi PiS-em, a to już nie ma mocy szerokiego mobilizowania wyborców.

W tym sensie Trzaskowski był przygotowany na debatę z Nawrockim: plan był taki, że na słabym kandydacie PiS Trzaskowski utuczy się mechanizmem polaryzacji. Ale sztab kandydata PO stracił kontrolę nad sytuacją. Ostatecznie półtorej godziny przed debatą Trzaskowski zaprosił na nią wszystkich, którzy będą w Końskich. Przypadkowo pojawiło się tam aż ośmioro zarejestrowanych kandydatów. Takiego chaosu przy okazji debat nie pamiętam w historii polskich kampanii wyborczych.

Ale ze względu na to obecność kandydatów należących do koalicji rządzącej – Magdaleny Biejat z Lewicy i Szymona Hołowni z Trzeciej Drogi - przekaz i moc polaryzacyjna Trzaskowskiego została znaczenie osłabiona. Nie, prezydent Warszawy debaty nie przegrał, nie wypadł bardzo źle, raczej przyzwoicie, ale ponieważ to jego działania rozpoczęły zamieszanie z debatami, oczekiwanie co do jego występu były znacznie wyższe. Dlatego też nie może zaliczyć tego piątku do swoich sukcesów. Zresztą, przedpołudniowy wpis Donalda Tuska w sobotę zdradzał raczej frustrację z biegu zdarzeń niż zadowolenie z występu własnego kandydata.

I tak jak Trzaskowski wypadł poniżej oczekiwań, występ Nawrockiego był już całkowitym niewypałem. Nawrocki nie nauczył się mówić po polsku, jest drewniany, miota obelgi na zmianę z wyuczonymi formułkami, powtarzając hasła z prawicowego podręcznika, które jednak coraz bardziej tracą moc oddziaływania („Tusk”, „Niemcy”, „suwerenność”, „Polska” itp.)

Wniosek trzeci: Dlaczego Biejat, Hołownia i Stanowski wypadli najlepiej?

Rozbicie polaryzacyjnego monolitu było możliwe dzięki temu, że w debacie pojawiły się osoby, które w dotychczasowej kampanii były raczej statystami. Szymon Hołownia nie budził takich emocji ani w bańce prawicowej, ani liberalnej, a tu nagle miał możliwość zaprezentowania się. Mając spore doświadczenie telewizyjne, inteligencję i refleks potrafił się odnaleźć zarówno wśród gwizdów niechętnej mu publiczności podczas debaty TV Republika na rynku w Końskich, jak i podczas debatopodobnego wyrobu jakim okazało się show w hali sportowej w tym mieście. Wystarczyło by Hołownia – podobnie zresztą jak Magdalena Biejat czy Krzysztof Stanowski – był sobą, mówił z serca, a w kontraście dwaj główni kandydaci – Trzaskowski i Nawrocki – wyglądali jak z innego świata. I właśnie badania sentymentu komentarzy w sieci pokazują, że ta autentyczność i wierność własnym poglądom tej trójki została doceniona.