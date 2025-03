Słyszymy natomiast często o uderzających w ukraińską infrastrukturę portową rakietach manewrujących i dronach Szahed. Wywołując pożary i niszcząc porty, Kreml uderza w gospodarkę ukraińską. Zrozumiane więc jest oczekiwanie Ukrainy, że zawieszenie broni na Morzu Czarnym obejmie też wszystkie porty. Rosja o tym w swoim komunikacie jednak nic nie wspomina. Swoją drogą Kreml wysuwa wobec USA listę żądań dotyczących m.in. zniesienia sankcji nałożonych na rosyjskich producentów produkcji rolnej i nawozów, ale też przywrócenia obsługującego te transakcje Rossielhozbanku (rosyjski bank rolniczy) systemu Swift.

Czy Putin i Trump zakończą wojnę w Ukrainie?

Tym samym Putin, nie robiąc w zasadzie żadnych ustępstw i zachowując możliwość ataków na porty ukraińskie, testuje determinację Zachodu i gotowość do zniesienia sankcji. Do przywrócenia dostępu objętego sankcjami banku do Swift (z siedzibą w Belgii) nie wystarczy decyzja Białego Domu, bo zgodę na to powinna też wyrazić Unia Europejska. To nie będzie łatwa decyzja. Na jednej szali leży przyszłość porozumień pokojowych, na drugiej – częściowe zniesienie sankcji, co z pewnością tylko zwiększy apetyt Moskwy.

Podczas następnych etapów rozmów Moskwa z pewnością zażąda poluzowania kolejnych sankcji, być może wobec czołowych rosyjskich banków i przedsiębiorstw. Niewykluczone, że padną jakieś nazwiska związanych z Putinem oligarchów. Kreml nie zapomniał też o rosyjskich setkach miliardach dolarów zamrożonych i znajdujących się przeważnie w europejskich bankach.

Kreml będzie podnosił stawkę w zależności od postępów w negocjacjach. Zwłaszcza mając świadomość tego, że administracji Donalda Trumpa zależy na tym, by do zawieszenia broni nad Dnieprem doszło jeszcze przed Wielkanocą (20 kwietnia). Wówczas amerykański przywódca mógłby się pochwalić, że trwającą od ponad trzech lat wojnę zakończył w trzy miesiące.

Zawieszenie broni? Czy Donald Trump wyśle obserwatorów do Ukrainy?

Kreml we wtorek wieczorem opublikował komunikat, z którego dowiadujemy się, że Rosja jakoby respektuje 30-dniowe zawieszenie broni dotyczące ukraińskiej infrastruktury energetycznej (m.in. rafinerii, elektrowni atomowych, tam i magazynów z paliwem) już od 18 marca.