Krzysztof Stanowski w wyborach prezydenckich - zyska i zarobi duże pieniądze

Kandydatura Stanowskiego nie jest przejawem zepsucia ani megalomanii czy też poczucia humoru, jak próbuje nas przekonać szef Kanału Zero, ale cynizmu i biznesowego podejścia do polityki. Po pierwsze, Stanowski ma produkt do zareklamowania i wypromowania oraz stoją za nim promotorzy. Reklamując Kanał Zero i swoje nazwisko wzmacnia obie marki, czyniąc je rozpoznawalnymi ogólnopolsko.

Po drugie, Stanowski wzmocni swój potencjał marketingowy i przy każdej umowie sponsorskiej będzie znacznie więcej wart. Każde spotkanie wyborcze, zbieranie podpisów, polityczna deklaracja będą transmitowanie przez Kanał Zero, a co za tym idzie będą generować reklamy i oglądalność, na czym Stanowski zyska podwójnie.

Po trzecie, Stanowski miesza w polityce, a wyborcy czekają na kandydata spoza systemu partyjnego. I owszem, Stanowski do partii nie należy, ale jego sympatie i antypatie są oczywiste. Nie należał i nie należy do krytyków PiS, a jeśli już, to na miękko, zachowawczo i jest zajadłym przeciwnikiem Rafała Trzaskowskiego i rządów Donalda Tuska.

Już podczas zbierania podpisów zwolennicy Stanowskiego krzyczeli: „Druga tura bez bążura”, wskazując na Trzaskowskiego. Zakładając, że będzie kontynuował swój happening, zbierze podpisy, będzie brał udział w kampanii, debatach itd., stanie się - chce czy nie – poważnie branym pod uwagę pretendentem do najważniejszego urzędu w państwie. Brzmi niczym scenariusz kiczowatej komedii, ale to się dzieje.