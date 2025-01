Według opracowania Jakuba Borawskiego, eksperta w zakresie protokołu dyplomatycznego, „żadne zaproszenie, z wyjątkiem wystosowanego przez głowę naszego państwa, nie zobowiązuje nas do wzięcia udziału w uroczystościach, na które jesteśmy zapraszani, ale dobre obyczaje, nie mówiąc o protokole dyplomatycznym, nakładają na nas obowiązek, aby na zaproszenie odpowiedzieć. Akceptujemy albo odmawiamy, ale raz przyjętej wersji należy się trzymać, a jeżeli zrządzeniem losu wypadnie nam coś w ostatniej chwili, co uniemożliwi nam udział w planowanej uroczystości, to natychmiast musimy zadzwonić do gospodarza spotkania i o tym fakcie go powiadomić”. Prezydentowi Andrzejowi Dudzie wypadły akurat narty, ale premiera o tym nie zawiadomił. Na osobiste, podpisane przez Donalda Tuska, zaproszenie nie odpowiedział.

Kto zastąpił prezydenta Andrzeja Dudę na oficjalnej inauguracji polskiej prezydencji w Unii?

A szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka specjalnie na tę okazję opracowała nowe zasady protokolarne. „Pamiętajmy o tym, jak było skierowane zaproszenie, nie było żadnego kontaktu ze strony organizatorów, ani Kancelarii Premiera, ani MSZ, w tej sprawie, co pokazywało, że chyba dla samych organizatorów nie było to specjalnie istotne wydarzenie” – mówiła w radiowej Trójce. Czyli nie wystarczy zaprosić, trzeba jeszcze zadzwonić. Może po to, by Kancelaria zdążyła potwierdzić rezerwację kwatery w górach.

Inni pracownicy KPRP także wskazywali, że po wysłaniu zaproszenia na galę nie było żadnego kontaktu ze strony KPRM czy MSZ. Skoro tak, to można nie przyjść, co więcej – jak poinformowała Agnieszka Rucińska, podsekretarz stanu w Kancelarii Premiera – 31 grudnia KPRM (a nie premier) otrzymała odpowiedź, że prezydenta reprezentować będzie zastępca szefa KPRP Piotr Ćwik. Tyle że on też nie przyszedł. Zastąpił go doradca prezydenta, były ambasador w Wietnamie Wojciech Gerwel.

Dlaczego prezydent odrzucił zaproszenie, czyli czego nie może wybaczyć Donaldowi Tuskowi?

Tłumaczenia płynące z otoczenia prezydenta brzmią nie jak wyjaśnienia, tylko usprawiedliwienia. Bo o prawdziwym powodzie mówić zapewne nie wypada, ponieważ to wizerunek prezydenta mogłoby osłabić, a w dodatku nie ma żadnych twardych dowodów. Chodzi o nieformalny unijny szczyt, który mógłby być zorganizowany w Polsce jako państwie sprawującym prezydencję. Rząd o taki szczyt nie zabiegał, więc Andrzej Duda jako głowa państwa nie będzie mieć okazji do witania jako gospodarz, ściskania rąk europejskich przywódców i pozowania na tle. Nic dziwnego, że trudno mu to wybaczyć Donaldowi Tuskowi.