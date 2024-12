PiS może odetchnąć z ulgą. Państwowa Komisja Wyborcza, wykonując postanowienie Sądu Najwyższego, przyjęła sprawozdanie finansowe komitetu partii z wyborów parlamentarnych 2023 r.

Reklama

PKW odrzuciła sprawozdanie PiS pod koniec sierpnia ze względu na naruszenie zasad prowadzenia kampanii wyborczej, przez co zakwestionowano działania na kwotę ok. 3,6 mln zł. Sprawa dotyczyła agitacji wyborczej podczas dwóch pikników wojskowych, prowadzenia działań wpisujących się w kampanię wyborczą przez osoby zatrudnione w Rządowym Centrum Legislacji oraz spot reklamowy resortu sprawiedliwości uznany przez PKW za zachęcający do głosowania na PiS. Decyzję partia zaskarżyła do Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN, nieuznawanej chociażby przez Trybunał Sprawiedliwości UE, jak również obecnie rządzących. Minister finansów Andrzej Domański zapewniał wcześniej, że „minister finansów realizuje uchwały PKW”.



Problem jest szeroki, polityczno-finansowo-prawny.