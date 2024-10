Przemysław Prekiel: Lewica na rozdrożu

Marzenia o demokratycznym socjalizmie pod rękę z PiS-em

Posłanka Marcelina Zawisza z Lewicy Razem nie wykluczyła, iż jej partia wyjdzie z klubu parlamentarnego, gdyż – jak argumentowała – „woli, by się rozpadł klub Lewicy, niż brać odpowiedzialność za system, który się zawali”. Jednakże celem każdej partii politycznej w systemie demokracji parlamentarnej jest sukces wyborczy i uzyskanie władzy (choćby częściowej), tak aby realizować swój program, popierany przez wyborców, i wcielać w życie swoje pomysły. Przed Adrianem Zandbergiem i jego politycznymi przyjaciółmi taka szansa pojawiła się przed rokiem, ale nie zdecydowali się wziąć odpowiedzialności za państwo. To polityczne tchórzostwo było de facto zdradą wyborców. W demokracji bowiem nie ma idealnych rządów, są tylko mniej lub bardziej udane. Pole manewru zawsze będzie ograniczone, dlatego trzeba działać na wąskim politycznym polu, gdzie decyduje zbieżność interesów i siła przebicia.

Tej rzuconej rękawicy politycy Lewicy Razem nawet nie podnieśli, uznając, iż polityczne paliwo prędzej czy później Donaldowi Tuskowi się skończy, a wtedy oni, jako partia z dystansem, będą mogli oznajmić: a nie mówiliśmy? To dość nieodpowiedzialna postawa i powierzchowna ocena stanu faktycznego, gdyż na tę chwilę jedyną siłą, która może zastąpić obecny rząd, jest ewentualna koalicja PiS i Konfederacji. W niej partia Razem też raczej nie znajdzie dla siebie miejsca. Chyba że jednak chciałaby do takiego rządu wejść. Z pewnością byłoby to spełnienie snów red. Rafała Wosia, który chciał budować z Jarosławem Kaczyńskim „demokratyczny socjalizm”. Trudno to sobie wyobrazić.

Przed całą lewicą stoi obecnie masa wyzwań. To przede wszystkim powstrzymanie wzrostu skrajnego ubóstwa w Polsce, które z roku 2022 na 2023 wzrosło o 47 proc., i dotyka 2,5 mln osób. Rolą lewicy jest jak najszybsze ograniczenie tego zjawiska, podniesienie świadczeń socjalnych i walka w rządzie o pieniądze na programy zmniejszające dysproporcje i nierówności ekonomiczne. Lewica musi przede wszystkim walczyć o usługi świadczące ochronę zdrowia, edukację, transport publiczny. Musi bronić resztek tego, co publiczne.

W polityce koalicyjnej czasami trzeba zagrozić, żeby coś uzyskać. W sprawie swoich postulatów Lewica powinna postawić ultimatum. Albo uchwalamy związki partnerskie do końca tego roku, albo wychodzimy z rządu. I głosujcie sobie nad ustawami z Konfederacją - mówi dr. Bartosz Rydliński z Centrum im. Ignacego Daszyńskiego.

Gwoździem do trumny lewicy będzie osobny kandydat na prezydenta wystawiony przez Razem

Problemem lewicy jest obecnie sprawczość, a właściwie jej brak. A także nieumiejętność sprzedania się, to znaczy pokazania swoich sukcesów, które często przysłania Donald Tusk od lat konsekwentnie, z premedytacją podbierający z lewej strony posłanki i posłów, przyczyniając się do jej osłabiania. Świadczy o tym kurczący się elektorat lewicy, który coraz częściej głosuje na PO.