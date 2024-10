Michał Kolanko: PiS poszerza namiot, Kaczyński tonuje nastroje

Dylemat PiS – w jakim iść kierunku

Duży namiot, jakim będzie po fuzji PiS, to pojęcie z amerykańskiej polityki, odnoszące się niegdyś do Partii Republikańskiej. Teraz jednak przed PiS dylemat – jaki ten duży namiot ma być? Czy bardziej aspiracyjny, jak sugeruje to premier Mateusz Morawiecki? Czy bardziej suwerennistyczny, tożsamościowy, oparty na tradycyjnych wartościach – to kierunek Suwerennej Polski, Przemysława Czarnka i nie tylko. A może wszystko naraz? Tylko jeśli tak, to w jakich proporcjach? Bez odpowiedzi na te pytania fuzja z Suwerenną Polską jawi się tylko jako kwestia techniczna. Nawet jeśli budzi emocje w partii.