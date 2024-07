Minister Barbara Nowacka bierze odwet na Kościele

Pani minister w zasadzie nie ukrywa, że jej celem jest zrobienie na złość Kościołowi i wiernym. To rodzaj odwetu. „Kościół się przyzwyczaił, że wszystko ma, że politycy są na rozkaz, że jeżeli chcą dostać pieniądze, dotację, subwencję, granty – wszystko jest dla nich. Natomiast my chcemy rozdziału Kościoła od państwa. Chcemy traktować Kościoły z całym szacunkiem i zrozumieniem. Dlatego konieczny jest dialog, konieczne jest porozumienie i jak najlepsza organizacja zajęć również religii w szkołach, bo tego wymaga od nas konkordat” – deklaruje pani minister, ale jej poczynania temu przeczą. Głos Kościoła nie został w ogóle wzięty pod uwagę. Komisja Wspólna Rządu i Episkopatu nie spotyka się od dawna. Pani Nowacka jest głucha na argumenty. Można oczywiście dowodzić, że robi to samo, co robił jej poprzednik na tym stanowisku. Tyle że – gdyby na poważnie brać deklaracje obecnego obozu – to przecież nie poprzednicy mieli wyznaczać standard działania. Miało być całkiem inaczej.

Rząd Donalda Tuska idzie w rozliczenia, bo nie ma programu

O co tu zatem chodzi? Rząd Tuska, w przeciwieństwie do rządu PiS po 2015 r., nie ma czym zastąpić wątku rozliczeniowego. Musi zatem opierać się właśnie na nim, a dla części elektoratu KO to właśnie jest nadal najważniejsze. Uderzanie w Kościół, czego symbolicznym wyrazem jest przetrzymywanie w areszcie – notorycznie w Polsce nadużywanym od dawna, również za rządów PiS – ks. Olszewskiego oraz działania przeciwko nauce religii, prowadzone przez panią minister Nowacką, są w tym segmencie elektoratu uznawane za szczególnie satysfakcjonujące. Po ponad sześciu miesiącach trwania obecnej władzy jest już oczywiste, że frazesy o zasypywaniu rowów, naprawianiu pęknięć, jednaniu narodu były tylko czczą retoryką (nie żeby można było się spodziewać, że będzie inaczej).

Ważne są konsekwencje tej sytuacji w szerszym planie. Obecnie rządzący złamali wspomniany wcześniej niepisany konsensus niekopania się powyżej kostek. Niektórzy mogą uznać, że to właściwie dobrze – jeśli to domniemane porozumienie pomiędzy siłami politycznymi zostanie zarzucone, nikt już nie będzie mógł się czuć bezkarny, a więc politycy zaczną się bardziej pilnować choćby przy wydawaniu publicznych pieniędzy. To jednak bardzo optymistyczne założenie.

Rozliczenia KO niczego nie zmienią

Po pierwsze – w kraju tak przeoranym sporem jak nasz trudno mieć poczucie, że mamy do czynienia z uczciwym rozliczeniem. To po prostu odwet, a działania takie jak szefowej MEN to odczucie wzmacniają.