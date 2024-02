Czy protesty rolników zaszkodzą koalicji rządowej?

Kto zyska, a kto politycznie straci na protestach? – Protesty nie służą żadnym rządzącym, nie ma wątpliwości. Sprawa jest rozwojowa i rozkręca się, to będzie sprawdzian skuteczności i działania – i dla PO i dla PSL to jest bardzo ważny temat, ale nie ma żadnych podstaw, żeby sądzić, co się będzie działo – powiedział „Rzeczpospolitej” prof. Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Jeśli się uda rozwiązać ten problem, to będzie to atut rządzących, jeśli się będzie tliło i jeśli to będzie wracać, to trudno się spodziewać, żeby były z tego korzyści – dodał.

PiS i skrajna prawica liczą, że na protestach politycznie zyskają. Rząd nie spełnia postulatów protestujących. Kolejne demonstracje są przed nami. Rządzące partie tracą poparcie, PiS i Konfederacja się umacniają. Mimo, że to jednostkowe przypadki sondażowe, a o trendzie nie można mówić, to nie można wykluczyć, że rolnicy już pomagają opozycji. Czy świadomie? Dla PiS i Konfederacji protesty rolnicze to już polityczne złoto.