W Windsorze były ustawione specjalne kładki nad niewielkim zagłębieniem na trawniku pałacowym, tak żeby dostojny gość się nie potknął. Premier Sunak nie dopuścił, żeby dziennikarze zadawali amerykańskiemu przywódcy pytania. Mikrofony telewizyjne wyłapały jednak rozmowę obu polityków, która porażała banalnością i dotyczyła kubków, w których panowie pili herbatę.

Obowiązki ponad siły prezydenta USA

Coraz częściej dochodzą wieści, że także inni światowi przywódcy traktują amerykańskiego prezydenta po prostu jak staruszka. Rozmowy są proste, oklepane, zazwyczaj niedotyczące polityki lub poruszające bardzo oczywiste kwestie. 13 lipca na lotnisku w Helsinkach, po przylocie na spotkanie z przywódcami krajów nordyckich, schodzący po schodach z pokładu Air Force One prezydent Biden machał ręką do agentów Secret Service, myląc ich z gospodarzami. W pewnym momencie zatrzymał się pośrodku schodów i wyraźnie zdekoncentrowany nie wiedział, co dalej robić. Przywołany przez swoich pracowników powoli zaczął schodzić dalej.

Amerykańskie media zwracają uwagę, że te objawy nasiliły się w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Joe Biden się starzeje i to w tempie przyspieszonym. Nie służą mu już dalekie podróże związane ze zmianą stref czasowych. Zaczyna mylić ludzi, ich imiona i nazwiska, czasami robi wrażenie, jakby się nie orientował, w jakim kraju właśnie przebywa. Uroczyste powitania, napięty grafik, obrady, dyskusje, konferencje prasowe czy przemówienia zaczynają być ponad jego siły.

Wyraźnie było to widać podczas jego niedawnego przemówienia w National Safer Communities Summit w West Hartford w stanie Connecticut, gdzie wzywał do wprowadzenia nowych przepisów zakazujących karabinów półautomatycznych AR-15. Biden zakończył swoje przemówienie tradycyjnymi zwrotami: „Niech was Bóg błogosławi” i „Boże, chroń naszych żołnierzy”. Już miał odejść, kiedy się nagle cofnął i dodał, że przed odejściem uścisnąłby dłoń wszystkim po kolei.

Widząc zdziwienie słuchaczy, kontynuował: „Będę stał przed każdym rzędem – nie, naprawdę to mam na myśli – i jeśli widzisz kamerę, oni mogą cię zobaczyć. To dla ciebie najmniej ważna część tego spotkania, obiecuję”. A jeszcze przed opuszczeniem mównicy dodał: „Boże chroń królową, człowieku” (ang. „God save the queen, man”).

Nawet rzeczniczka Białego Domu nie umiała racjonalnie wytłumaczyć tych słów i zachowania prezydenta.