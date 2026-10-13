Mieszkaniec powiatu gorzowskiego padł ofiarą oszustów internetowych, którzy podszyli się pod legalnie działającą platformę szkoleniową. Mężczyzna uwierzył, że inwestuje w kryptowaluty i pomnaża swoje oszczędności. O sprawie poinformowała we wtorek asp. Agnieszka Wiśniewska z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

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W połowie września 43-latek wykupił roczne szkolenie dotyczące inwestowania, oferowane przez prawdziwą platformę internetową. Po pewnym czasie skontaktowała się z nim osoba korzystająca z fałszywego profilu, która podszywała się pod tę firmę.

Rozmówca namówił mężczyznę do zakupu kryptowalut i założenia konta inwestycyjnego, obiecując możliwość osiągania zysków.

Oszustwo na kryptowaluty. Fałszywa strona pokazywała rosnące zyski

43-latek uwierzył w ofertę i zaczął przekazywać pieniądze. Dokonał kilku wpłat w wysokości od 100 zł do 20 tys. zł.

Na stronie internetowej, za pośrednictwem której miał inwestować, obserwował rzekome zyski. Wyświetlane kwoty przekonywały go, że inwestycje przynoszą oczekiwane rezultaty.

Problemy pojawiły się, gdy postanowił wypłacić zarobione pieniądze. Wówczas dowiedział się, że musi najpierw dokonać kolejnej wpłaty. To wzbudziło jego podejrzenia.

W ciągu około dwóch tygodni mężczyzna przekazał oszustom łącznie 113 tys. zł.

Stracił 113 tys. zł. Policja ostrzega przed fałszywymi platformami inwestycyjnymi

43-latek skontaktował się z firmą, w której wcześniej wykupił szkolenie. Dowiedział się, że platforma wykorzystywana do rzekomych inwestycji w kryptowaluty nie ma z nią nic wspólnego.

Policja ostrzega, że przestępcy wykorzystują zainteresowanie inwestowaniem i podszywają się pod legalnie działające przedsiębiorstwa.

– Oszuści wykorzystują zainteresowanie inwestowaniem, podszywają się pod znane firmy i obiecują wysokie zyski. Nakłaniają do kolejnych wpłat, a gdy przychodzi do wypłaty pieniędzy, żądają dodatkowych opłat, podatków lub prowizji. Pamiętajmy, aby dokładnie weryfikować platformy inwestycyjne i osoby oferujące pomoc w pomnażaniu pieniędzy – zaapelowała asp. Agnieszka Wiśniewska.