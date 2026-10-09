Wyrok 25 lat pozbawienia wolności wydał w I instancji Sąd Okręgowy w Warszawie w styczniu 2024 r. Został utrzymany w listopadzie 2024 r. przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, który wówczas orzekł dodatkowo, że skazana będzie mogła ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie po odbyciu co najmniej 20 lat kary. Do SN trafiła następnie kasacja obrońców, którzy liczyli na zmianę kwalifikacji czynu lub złagodzenie kary. SN pod przewodnictwem sędziego Adama Rocha rozpoznał sprawę na początku października, a w piątek ogłosił orzeczenie.

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Procesy od początku toczyły się z wyłączeniem jawności. Niejawne – ze względu na dobro pokrzywdzonych dzieci oraz szczegóły opinii psychiatrycznych – było też blisko godzinne uzasadnienie orzeczenia Sądu Najwyższego.

Do zbrodni na zamożnym osiedlu w warszawskim Wilanowie doszło w nocy z 3 na 4 września 2022 r. Wcześniej pomiędzy rodzicami dzieci – 33-letnią Magdaleną D.-M. i jej mężem – miało dojść do kłótni. W końcu mężczyzna wyszedł z mieszkania, a kobieta została sama z trojgiem dzieci. Wtedy chwyciła za nóż i zaatakowała dzieci. Najstarszy 9-letni syn wysłał do babci SMS o treści: „mama chce nas pozabijać”. Dziadkowie wezwali policję i - jak nieoficjalnie udało się ustalić - przyjechali do mieszkania w Wilanowie. Nie mogli się do niego dostać, lecz udało im się skontaktować z 9-latkiem, który zrzucił klucze przez balkon.

W tym momencie przyjechała też policja, która razem z rodziną małżeństwa M. weszła do mieszkania. W środku były tylko dzieci. Ciało miesięcznej dziewczynki miało liczne rany kłute na klatce piersiowej. Atak matki przeżyło dwóch chłopców w wieku 3 i 9 lat. Młodszy miał ranę ciętą na szyi, a starszy – uraz głowy.

Magdalena D.-M. przed przyjazdem rodziny i policji uciekła z mieszkania. Do czasu zatrzymania na cmentarzu w Starych Babicach kobieta błąkała się m.in. po Ożarowie Mazowieckim.

Postępowanie w tej sprawie było prowadzone przez Prokuraturę Rejonową Warszawa-Ursynów i zostało zakończone w sierpniu 2023 r. skierowaniem aktu oskarżenia, który obejmował trzy czyny – zabójstwo miesięcznej dziewczynki oraz dwa usiłowania zabójstwa synów.

Kobieta w śledztwie przyznała się do zarzutów oraz złożyła wyjaśnienia. Z uwagi na charakter sprawy oraz okoliczności zdarzenia na wniosek prokuratora była zarządzona obserwacja sądowo-psychiatryczną oskarżonej. Biegli psychiatrzy oraz psycholog stwierdzili, że w chwili popełnienia czynu kobieta była poczytalna.