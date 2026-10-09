Przemysław Jeziorski, na co dzień wykładowca marketingu na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, zginął 4 lipca 2025 roku w miejscowości Ajia Paraskiewi w aglomeracji ateńskiej. Polak przebywał w Grecji, by odwiedzić dzieci z poprzedniego małżeństwa. Został zaatakowany w środku dnia – sprawca oddał do niego pięć strzałów, trafiając ofiarę w klatkę piersiową oraz szyję.

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Jak przypomina portal dziennika „Kathimerini”, mordercę aresztowano jeszcze w tym samym miesiącu. 35-latek przyznał się do winy. Przed sądem argumentował, że jego celem było ostateczne zakończenie sporu między jego obecną partnerką a jej byłym mężem (ofiarą). Z ustaleń śledztwa wynika, że dawni małżonkowie toczyli burzliwy proces rozwodowy, którego główną osią były kwestie finansowe oraz walka o opiekę nad dziećmi.

Skazany utrzymywał konsekwentnie, że dopuścił się zbrodni bez wiedzy swojej partnerki. Grecki wymiar sprawiedliwości nie zdołał jednak ostatecznie rozstrzygnąć o jej ewentualnym udziale – kobieta odebrała sobie życie w oczekiwaniu na proces, w którym miała odpowiadać za podżeganie do zabójstwa.

W sprawie zapadły również wyroki wobec trzech innych mężczyzn, których sąd uznał za winnych współudziału w planowaniu i popełnieniu przestępstwa.

Decyzją sądu prawo do opieki nad dziećmi pary (w momencie zamachu miały one 10 lat) zostało przyznane bratu zamordowanego Polaka.

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