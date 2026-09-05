„Dzisiaj w godzinach popołudniowych na polecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i policja śląska do śledztwa dotyczącego działalności ZondaCrypto zatrzymali na terenie woj. śląskiego Romana Ż.” – przekazano w komunikacie na X.

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Roman Ż. Zatrzymany w związku ze śledztwem ZondaCrypto

„W trakcie przeszukania policjanci zabezpieczyli wartościowe zegarki oraz dokumentację związaną z ZondaCrypto. Po zakończeniu czynności związanych z zatrzymaniem, mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury” – dodano.

– Do zatrzymania w sobotę Romana Ż. doszło w związku z uzasadnioną obawą ucieczki – przekazała rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak. Dodała, że zabezpieczono dokumentację dot. ZondaCrypto.

Na polecenie prokuratora – jak poinformowała w komunikacie prok. Adamiak – funkcjonariusze przeszukali miejsce zatrzymania Romana Ż. oraz miejsce jego zameldowania. Dodała, że zabezpieczono wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą działalności ZondaCrypto

Poinformowano, że do zatrzymania Romana Ż. doszło w związku z uzasadnioną obawą ucieczki.

„Roman Ż. zostanie doprowadzony do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego PK w Katowicach w celu przeprowadzenia czynności z jego udziałem, w tym ogłoszenia postanowienia o przedstawieniu zarzutów i przesłuchania w charakterze podejrzanego. Kolejne informacje będą przekazywane po zakończeniu czynności z udziałem Romana Ż.” – napisała.

Marszałek województwa lubelskiego zatrzymany

Tvn24.pl poinformowała, że zatrzymany został również marszałek województwa lubelskiego i były poseł PiS Jarosław S.

Jak już pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, prokuratura badała inwestycję w kryptowaluty ważnego lubelskiego polityka PiS, marszałka województwa Jarosława S.

Miał on zainwestować w tokeny Zondacrypto setki tysięcy złotych. I według źródeł Rzeczpospolitej, podobnie jak w przypadku Radosława Piesiewicza, szefa PKOL, interweniować u szefa ZondaCrypto Przemysława Krala, by z upadającej, niewypłacalnej giełdy uratować własne środki. Piesiewicz, który w grudniu 2025 r. kupił za 200 tys. euro tokeny Zondacrypto usłyszał w prokuraturze zarzut dotyczący faworyzowania wierzycieli.

Intensywne śledztwo ws. Zondacrypto

Szef KPRM Jan Grabiec w rozmowie z TVN24 powiedział, że trwa intensywne śledztwo ws. Zondacrypto, a kolejne informacje „to kwestia godzin i najbliższych dni”. – Poskładanie tych wszystkich elementów, również w oparciu o oficjalne dane prokuratury, będzie możliwe w najbliższych dniach – dodał Grabiec.

Śledztwo ws. Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach w kwietniu pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. W sierpniu śledztwo ws. Zondacrypto połączono ze śledztwem ws. zaginięcia Sylwestra Suszka, które prowadzi delegatura Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Sylwester Suszek zaginął w marcu 2022 r. Ostatni raz był widziany na stacji paliw należącej do Mariana W. ps. „Maniek”.

Następcą Suszka został Przemysław Kral – obecnie kluczowa postać w śledztwie dot. upadku giełdy kryptowalut. Pod koniec sierpnia media podały, że Kral współpracuje z prokuraturą, chcąc uzyskać statusu tzw. małego świadka koronnego (osoba mająca ten status może skorzystać z nadzwyczajnego złagodzenia kary za przestępstwa popełnione wraz z innymi, pod warunkiem współpracy z organami ścigania). Biznesmena w śledztwie reprezentują adwokaci Roman Giertych i Jacek Dubois. Jak przekazał Giertych, w trakcie czynności procesowych Kral przedłożył do dyspozycji prokuratury majątek do zaspokojenia roszczeń pokrzywdzonych.

W ramach śledztwa zatrzymano i aresztowano prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Przedstawiono mu zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokajania grupy wierzycieli Zondacrypto z pokrzywdzeniem innych osób w związku z grożącą giełdzie kryptowalut niewypłacalnością. Nie przyznał się do winy.

W środę policja zatrzymała trzy kolejne osoby w ramach śledztwa, które usłyszały zarzuty, a w piątek zostały aresztowane. Do delegatury Prokuratury Krajowej w Katowicach został doprowadzony inwestor giełdowy Rafał Z. Według mediów miał on związki z zaginionym Sylwestrem Suszkiem i jego giełdą. Dwie inne osoby to Jaromira W. i Anna P. Pierwsza to była żona Mariana W. ps. Maniek, głównego podejrzanego w sprawie zaginięcia Suszka. Druga to jego bliska współpracowniczka.