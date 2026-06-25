Prokuratura Regionalna w Łodzi postawiła zarzuty 37 osobom zamieszanym w wyprowadzanie pieniędzy z trzech spółek branży medycznej z Łodzi, Krakowa i Siemianowic Śląskich. Udokumentowane już straty sięgają 12 mln zł, ale prokuratura szacuje, że firmy mogły stracić nawet 30 mln zł.
O zatrzymaniu przez policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi i zarzutach dla 37 osób związanych z procederem wyprowadzania pieniędzy z trzech spółek z branży medycznej specjalizujących się w badaniach laboratoryjnych poinformował w czwartek prokurator Krzysztof Kopania, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Łodzi.
W finałowej akcji zatrzymania brało udział ponad 100 policjantów z Łodzi, którzy na zlecenie prokuratury prowadzili działania na terenie Krakowa. Policjanci zabezpieczyli prawie 1,3 mln. zł w gotówce.
Kopania w rozmowie z PAP powiedział, że „prowadzący sprawę prokurator przestawił zarzuty związane w szczególności z wyprowadzaniem pieniędzy z trzech spółek branży medycznej, z siedzibami w Łodzi, Krakowie i Siemianowicach Śląskich”.
- Sześć osób z tej grupy podejrzanych także o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przy czym 45 – letni były wiceprezes spółek usłyszał zarzut utworzenia grupy przestępczej i kierowanie nią. W stosunku do 4 z podejrzanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie - powiedział Kopania.
Jak poinformował PAP rzecznik Prokuratury Regionalnej w Łodzi, z zebranych dowodów wynika, że w 2023 r. wiceprezes zarządu trzech spółek zorganizował grupę przestępczą, której działalność sprowadzała się do zawierania fikcyjnych umów zlecenia na usługi, które faktyczne w ogóle nie były realizowane.
Z informacji prokuratury wynika, że grupę przestępczą poza jej organizatorem tworzyli także ówczesna prezes zarządu spółek, była wiceprezes jednej z nich i trzech przedsiębiorców. Nielegalne działania pozwalały na osiąganie zysków miesięcznych przekraczających nawet 100 tys. zł.
Do stycznia 2026 r., czyli do czasu piastowania przez 45-latka funkcji wiceprezesa spółki, doszło do wyrządzenia strat sięgających niemal 12 mln zł. Kwota może się jednak zwiększyć nawet do 30 mln zł, bo śledztwo ma charakter rozwojowy.
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