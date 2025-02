Szwecja: Strzelanina w pobliżu szkoły w mieście Örebro. Są ranni

Örebro: Atak z bronią w szkole. Na miejscu zdarzenia są służby

Policja oraz służby ratunkowe natychmiast podjęły działania na miejscu zdarzenia – podaje Reuters. „Ambulansy, służby ratunkowe i policja są na miejscu” – poinformował rzecznik lokalnych służb ratunkowych.

Władze zaapelowały do mieszkańców o unikanie okolic szkoły oraz zachowanie ostrożności. Do wszystkich szkół podstawowych w mieście wysłany został także komunikat, by dzieci nie opuszczały swoich klas aż do odwołania.

Obecnie nie ma informacji na temat stanu zdrowia poszkodowanych. Według szwedzkiego dziennika „Expressen" postrzelonych miało zostać kilku policjantów.

Przedstawiciel policji, z którym skontaktowała się agencja Reutera, odmówił udzielenia komentarza w tej sprawie. - To ogromna operacja, nie mogę teraz powiedzieć nic więcej – powiedziała mediom rzeczniczka policji Sophia Jiglind.

