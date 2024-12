USA: 15-latka zaczęła strzelać w klasie. Są zabici i ranni (WIDEO)

- Dziś jest smutny dzień, nie tylko dla Madison, ale dla całego kraju, w którym kolejny komendant policji musi organizować konferencję prasową, by mówić o przemocy w naszej społeczności – powiedział na konferencji prasowej Barnes, były nauczyciel.



- Każde dziecko, każda osoba w tym budynku, jest ofiarą i pozostanie nią na zawsze. Tego typu trauma nie mija – dodał Barnes. Komendant policji poinformował, że funkcjonariuszy w związku ze strzelaniną w szkole zaalarmował uczeń drugiej klasy (uczą się w niej dzieci w wieku 7-8 lat), który zadzwonił na numer alarmowy 911 (odpowiednik polskiego 112 – red.).



Jest nieakceptowalne, że nie jesteśmy w stanie ochronić naszych dzieci przed plagą przemocy z użyciem broni. Nie możemy akceptować tego jako normalności Joe Biden, prezydent USA

Strzelaniny w amerykańskich szkołach: Od 2024 roku gorszy był tylko rok 2023

W tym roku w szkołach w USA doszło do 322 strzelanin – wynika z danych dostępnych na stronie K-12 School Shooting Database. Czyni to z 2024 roku drugi rok z największą liczbą strzelanin od 1966 roku, odkąd gromadzone są takie dane. Więcej strzelanin w szkołach było tylko w 2023 roku (349).



Prezydent Joe Biden wezwał Kongres do przyjęcia przepisów utrudniających dostęp do broni, by przeciwdziałać kolejnym strzelaninom. Po poprzednich tragediach w szkołach takie wezwania pozostawały jednak bez echa.