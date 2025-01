We wrześniu 2023 r. Salwan Momika spalił w Malmö Koran Foto: PAP/EPA/JOHAN NILSSON

Dlaczego Salwan Momika nie został deportowany?

Po tym, jak w 2023 r. w Szwecji doszło do palenia Koranu, władze tego kraju po raz pierwszy od 2015 r. podniosły stopień zagrożenia terrorystycznego do drugiego najwyższego poziomu. Z uwagi na groźby ze strony dżihadystów Szwedzi zostali ostrzeżeni przed niebezpieczeństwem w kraju i za granicą. Władze Szwecji potępiły akcje palenia Koranu - które dla muzułmanów są bluźnierstwem - jednak policja nie interweniowała, ponieważ w kraju tym obowiązuje liberalne prawo wolności do wypowiedzi.

Szwedzka agencja ds. migracji w 2023 r. chciała, by Salwan Momika został deportowany za podawanie fałszywych informacji we wniosku o zgodę na pobyt w Szwecji, ale do wydalenia mężczyzny nie doszło, ponieważ w Iraku miały mu grozić tortury i nieludzkie traktowanie.