Nie żyje 64-letni ratownik medyczny zaatakowany przez pijanego pacjenta w Siedlcach

64-letni ratownik został natychmiast przewieziony do szpitala, jednak jego życia nie udało się uratować. - Około dwudziestu minut przed godziną dwudziestą do szpitalnego oddziału ratunkowego został przetransportowany pacjent w stanie ciężkim. Doznał urazu klatki piersiowej. Jest to ratownik medyczny, który w trakcie wykonywania swojej pracy został ugodzony nożem. Trwały czynności resuscytacyjne, niestety o godzinie 20:22 stwierdzono zgon pacjenta - poinformował serwis rdc.pl Mariusz Mioduski z zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach.

Mężczyzna, który zaatakował ratownika, zatrzymany

Policja poinformowała, że atakujący 57-latek został zatrzymany. „Policjanci w Siedlcach zatrzymali 57-latka, który śmiertelnie zranił nożem udzielającego mu pomocy ratownika medycznego” – czytamy we wpisie opublikowanym w serwisie X. Sprawca w stanie nietrzeźwości – miał bowiem ponad dwa promile w organizmie – przewieziony został do szpitala, gdzie cały czas przebywa pilnowany przez policjantów.

W mieszkaniu, w którym doszło do ataku, czynności pod nadzorem prokuratora prowadzili policjanci. Wykonano oględziny miejsca i zabezpieczono ://m.in. dwa noże, którymi prawdopodobnie zaatakował sprawca.