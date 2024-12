Drogi do Przemyśla zablokowane. Policja szuka sprawców strzelaniny

Do strzelaniny doszło w miejscowości Kniażyce (gmina Fredropol) nieopodal Przemyśla w piątek około 22:00. Jak podały „Nowiny”, poszkodowany został mężczyzna. Na razie nie wiadomo, jaka była przyczyna tego zdarzenia.

Policja w Przemyślu kontroluje samochody

Polsat News informuje, że funkcjonariusze zareagowali w nocy na sygnał o strzelaninie w jednym z domów. Ranny został mężczyzna. Pogotowie zabrało go z raną postrzałową do szpitala. Napastników nie udało się ustalić. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w sprawę mogli być zaangażowani cudzoziemcy z Kaukazu.

Obecnie policja poszukuje osób zamieszanych w strzelaninę. Sprawdzany jest każdy samochód wjeżdżający oraz wyjeżdżający z Przemyśla. Policjanci na razie nie chcą mówić o szczegółach.

– Jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że w piątek po 22:00 doszło do zdarzenia, w którym ranny został mężczyzna – powiedziała w Polsat News asp. Joanna Golisz z KMP w Przemyślu.