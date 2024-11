Nie doszłoby do niego, gdyby łódzka prokuratura należycie zweryfikowała zeznania Roberta P., które od początku były sprzeczne z innymi dowodami. Wystarczy wspomnieć kilka faktów.

Robert P. twierdził, że feralnego dnia pod blok podjechał dostarczyć „łamaki” do kradzieży „upatrzonego samochodu” i zza rogu bloku usłyszał strzał, zobaczył uciekającego „Patyka” i kolegę, i okrzyk: „jest przypał”. Opis P. „razi niewiarygodnością” – ocenił Sąd Okręgowy (wyrok wydał sędzia Mariusz Iwaszko), który w 2020 r. uniewinnił „Patyka” i pozostałych, którzy mieli z nim być na miejscu, a pod adresem P. zawarł stwierdzenia o „konfabulacji i urojeniach”.

Daewoo miało immobiliser – „łamaki” były bezużyteczne, złodziei pod blokiem nie widział z okna ani Wietnamczyk, ani żona gen. Papały, która wyszła z psem na spacer. Za to widzieli oni, że do daewoo podszedł jeden mężczyzna, ok. 170 cm wzrostu, strzelił raz. Minął Małgorzatę Papałę, która opisała go jako człowieka niskiego wzrostu.

Już to „absolutnie wykluczało”, że to był Igor M. – bo jest on wysoki, w 1998 r. był wręcz chudy, stąd pseudonim. „Wzrost był jedną z jego głównych cech ułatwiających jego rozpoznanie – przez środowisko przestępcze, jak i policjantów infiltrujących to środowisko” – to kolejny argument. Sąd wersję z „Patykiem” zmiażdżył.

Utracone przez Igora M. zarobki oceniono na 226 402 zł. Gdzie wcześniej pracował i ile zarabiał – ze względu na wymogi ochrony świadka koronnego się nie dowiemy. – Był wzorowym świadkiem koronnym od 2001 r., zmienił diametralnie swoje życie, stał się przyzwoitym człowiekiem – mówi mec. Zalewski.