Brazylia: Eksplozje przed Sądem Najwyższym. Zamachowiec próbował wejść do budynku (WIDEO)

Do próby zamachu doszło na pięć dni przed spotkaniem przywódców państw G20 w Rio de Janeiro oraz przed przyjazdem do Brasilii, stolicy kraju, prezydenta Chin Xi Jinpinga.



Władze: Mężczyzna uzbrojony w ładunek wybuchowy próbował wejść do Sądu Najwyższego w Brasilii

W pobliżu Sądu Najwyższego doszło do dwóch eksplozji. Pierwsza miała miejsce na parkingu, w pobliżu budynku Sądu Najwyższego. Do drugiej doszło kilka sekund później, przed budynkiem. W tej drugiej eksplozji zginął mężczyzna.



Zastępczyni gubernatora Dystryktu Federalnego Celina Leao podała, że z wstępnych ustaleń wynika, iż ofiara eksplozji to mężczyzna, który miał przy sobie ładunek wybuchowy i który wcześniej próbował wejść do sądu. Do eksplozji na parkingu miało dojść w samochodzie, który należał do tego samego mężczyzny. W bagażniku pojazdu miał znajdować się ładunek wybuchowy.