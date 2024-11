ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2024 roku, udział czystej energii w niemieckim miksie energetycznym sięgnął 45 procent, co stanowi wynik lepszy o 5 punktów procentowych w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego – wynika z raportu think tanku energetycznego Ember. Co więcej, po raz pierwszy czysta energia osiągnęła wynik lepszy niż paliwa kopalne.