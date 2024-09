Nastolatek pchnięty nożem trafił w krytycznym stanie do szpitala. Są zatrzymani

Informacja o zatrzymaniu pojawiła się w sobotę przed południem w mediach społecznościowych Komendy Stołecznej Policji.

„Policjanci z Wydziału Operacyjno Rozpoznawczego Komendy Rejonowej Policji Warszawa I zatrzymali dzisiaj rano trzy osoby mające związek ze zdarzeniem, do którego doszło wczoraj późnym wieczorem w pobliżu wejścia do stacji metra Centrum Nauki Kopernik. 17-letni mężczyzna został tam zaatakowany i pchnięty nożem, w stanie krytycznym trafił do szpitala. Zatrzymane osoby to kobieta i dwóch mężczyzn w wieku od 15 do 19 lat. Wstępnie czynności prowadzone są w kierunku artykułu 156 par. 1 kk.” – napisano w policyjnym komunikacie. Art. 156 par. 1 kodeksu karnego mówi o spowodowaniu ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.



Nie wiadomo, dlaczego 17-latek został pchnięty nożem

W rozmowie z Polsat News asp. Jakub Pacyniak z Komendy Stołecznej Policji wskazał, że zatrzymani obecnie znajdują się w dyspozycji policji. - Będą z nimi wykonywane dalsze czynności – mówił. – Jeżeli chodzi o wszelkie okoliczności dotyczące tego zdarzenia, jest to przedmiotem wyjaśnień oraz czynności, które prowadzą na ten moment policjanci. Są to bardzo intensywne działania, zostało w nie włączone bardzo wielu funkcjonariuszy – dodał.