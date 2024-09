Internet jak ściek. Informacje „niesprawdzone, często wymyślone”

Tymczasem w sieci roi się od fałszywek sugerujących, że w miastach dotkniętych powodzią mamy do czynienia z plagą szabrowników, „setką” zaginionych, żongluje się też liczbą ofiar.

„W rejonie Stronia Śląskiego grasuje grupa obcokrajowców, którzy napadają na ofiary powodzi uzbrojeni w maczety i inne narzędzia”, a poruszają się terenówką „na „czeskich numerach” – wskazuje anonimowa osoba w jednym ze wpisów. Inna mówi o „złodziejach” w dwóch autach, którzy mają zmieniać tablice rejestracyjne „między samochodami”. Kolejna – o „dwóch busach” rzekomo wiozących dary do kościoła, a jadący nimi chcieli „okraść dom”. „Pomocy” – apeluje autor notki.

Czytaj więcej Wojsko Powódź w Polsce. Wojsko ostrzega szabrowników: Mamy noktowizję, widzimy wszystko "Nie ma ludzi, których nie widać w noktowizji" - pisze na swoim profilu w serwisie X Sztab Generalny Wojska Polskiego, który informuje o wsparciu Sił Zbrojnych w ochronie terenów dotkniętych powodzią przed szabrownikami.

Jednak za zdecydowaną większością wpisów nie poszły zgłoszenia do policji. Kolportowane są często informacje niesprawdzone czy wręcz wymyślone – jak ta o akcie samosądu wykonanym na „szabrowniku z Nysy”, którego zdjęcie jest rozpowszechniane w sieci. Pokazuje mężczyznę owiniętego i przywiązanego do słupa przezroczystą folią. – A naprawdę to fotka z czasu wojny w Ukrainie pokazująca prawdopodobnie jakiegoś miejscowego szabrownika, którego tak tam potraktowano – słyszymy od policjantów, którzy zadali sobie trud, by to sprawdzić.

W sieci lekko wstawiane są fałszywki o ofiarach powodzi czy zaginionych. Jak podana na internetowym portalu przez mieszkankę Stronia Śląskiego (co rozpowszechniła miejscowa radna) o „porwaniu przez falę powodziową 100 uczestników dwóch wesel” odbywających się w mieście. – Tyle że autorka wpisu przebywa aktualne w Irlandii, i nie miała wiarygodnej wiedzy o tym, co działo się w mieście – mówią nam policjanci.

Jaka więc jest rzeczywista skala szabrownictwa?

Od początku powodzi potwierdzono dziewięć przypadków kradzieży mienia z domów, sklepów czy innych obiektów – wynika z zestawienia, jakie „Rz” uzyskała w Komendzie Głównej Policji.