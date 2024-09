Złodzieje samochodów mniej dokuczliwi w Polsce, ale kradną w Niemczech

„Specjalizacja” się nie zmienia – w stolicy nadal giną głównie marki japońskie (w tym Toyoty). W reszcie kraju – niemieckie, francuskie, koreańskie. – W Wielkopolsce drogie marki niemieckie, czyli VW, Audi i BMW, a ostatnio sprawcy nastawiają się mocno na auta koreańskie – Kia czy Hundai, i francuskie. Cały czas to kradzieże na części – mówi Andrzej Borowiak, rzecznik KWP w Poznaniu.

Luksus pod klienta

Gangi z zachodnich regionów kraju praktykują „gościnne występy” w Niemczech. – U nas zostali przyciśnięci przez policję, tam są bardziej anonimowi. W jedną noc kradną trzy pojazdy i wracają do kraju – mówi insp. Borowiak. Nadal jest to domena zorganizowanej przestępczości, tyle że już nie osiłków z „łamakami”, ale z drogim elektronicznym sprzętem do otwierania aut bezkluczykowych.

W sierpniu wpadły trzy osoby z dużej siatki, która w Niemczech w latach 2022–2023 ukradła ok. 30 luksusowych aut, w tym m.in. Porsche, Maserati, Jaguar, Jeep – warte łącznie 13 mln zł. Kilkunastu z liczącej 29 osób szajki, już oskarżono. Wybierali najdroższe modele, otwierali, skanując kluczyki. W kraju nadawano im „nowe życie”, szukały chętnych. Ale bywało inaczej.

– Kradli również pod zamówienie, czyli do wcześniejszym typowaniu i zamawianiu konkretnych pojazdów pod określonego nabywcę – mówi „Rz” Krzysztof Wrześniowski, rzecznik CBŚP, które wraz z Morskim Oddziałem Straży Granicznej i Prokuraturą Krajową rozbiło tę grupę. Do jej rozpracowania powołano tzw. JIT, czyli wspólny zespół śledczy, do którego weszli też śledczy z Niemiec.