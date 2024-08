Tyle tylko, że kiedy materiał okazał się na tyle mocny, by stawiać zarzuty Pawłowi Sz. i Michałowi K. - ich nie było już w kraju. - Miejsce pobytu Michała K. jest nieznane, choć oczywiście mamy w tym zakresie pewne podejrzenia. Nie informujemy o nich - ucina pytania prok. Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej. Za K. będzie wystawiony list gończy i według naszych informacji będzie to zarówno ENA, jak i krajowy oraz międzynarodowy list gończy, co świadczy o tym, że K. może być wszędzie. Według naszych ustaleń, plotka ze środowiska Michała K., że jest on w tureckiej części Cypru, jest nieprawdziwa. Paweł Sz. mówił, że wyjeżdża do Włoch. Gdzie dziś jest?

We wnioskach do prokuratury o wydanie listu żelaznego (pełnomocnik Sz. już o to wniósł), obaj będą musieli wskazać miejsce pobytu. Wątpliwe jednak, by prokuratura zgodziła się na taką gwarancję.

Były prezes RARS miał szukać pracy

Biznesmen według naszych informacji wyjechał z kraju w pierwszej połowie lipca. Były szef RARS – wcześniej, jak słyszymy od jednego z rozmówców, miał szukać pracy za granicą, m.in. w Wielkiej Brytanii lub USA.

Jeden z pełnomocników Pawła Sz., mec. Maciej Dubois, zaprzecza, by jego klient „uciekł”. - Mój klient nigdzie się nie ukrywał, przez całe dziewięć miesięcy śledztwa był w Polsce i był do pełnej dyspozycji organów ścigania. Od grudnia ubiegłego roku, kiedy prokuratura dokonała blokad kont bankowych, wiedział o toczącym się śledztwie, co więcej , uczestniczył w rozprawach sądowych. Dopiero latem wyjechał na wakacje za granicę – mówi „Rz” mec. Jacek Dubois.

I twierdzi, że już będąc za granicą Sz. dowiedział się o działaniach prokuratury – o tym, że szukało go CBA. - Skontaktowaliśmy się więc z prokuraturą proponując dostarczenie wszelkich dokumentów, jednak nie była tym zainteresowana, a wystąpiła o aresztowanie. W tej sytuacji tuż przed posiedzeniem aresztowym złożyliśmy wniosek o wydanie listu żelaznego. Mój klient w każdej chwili jest gotów wrócić do kraju, wysłuchując zarzutu, złożyć zeznania – mówi „Rz” mec. Dubois. Mec. Luka Szaranowicz, adwokat Michała K. odpisał nam, że „odmawia komentarza na stawiane pytania z uwagi na tajemnicę śledztwa”.