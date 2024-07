Jednak, jak sprawdziła „Rz”, zasady traktowania osadzonych z obu kategorii są podobne. Jednych i drugich obserwuje kamera i co godzinę budzi zapalane światło. Ich cele są zamknięte całą dobę, częściej kontrolowane, a po każdym wyjściu i powrocie – jest kontrola osobista. Ekstra nadzór dotyczy też spacerów i widzeń. Ppłk Pęconek przyznaje, że taka ochrona może polegać również m.in. na „kontroli stanu zdrowia, kontroli rozmów w trakcie widzeń, wzmożonej obserwacji zachowania tymczasowo aresztowanego, czy monitorowania jego zachowania”.

art40432581Dr Paweł Moczydłowski komentuje: – Muszą być realne sygnały o zagrożeniu życia osadzonego, żeby objąć go „szczególną ochroną”. Nie wystarczy, że tak się komuś wydaje. Taka decyzja powinna posiadać uzasadnienie, bo jeżeli go nie ma, to legalizuje się bezprawie. Nie znając przesłanek zastosowania „szczególnej ochrony”, osadzony nie wie, jak ją zaskarżyć – mówi dr Moczydłowski. I zauważa: – Izolacja osłabia, może jest po to, żeby osadzony „skruszał” – dodaje.

Kajdanki na ręce i nogi

Jest coś jeszcze: 21 czerwca Karolinie K., wiezionej z aresztu na drugie przesłuchanie, nałożono kajdanki zespolone – na ręce i nogi (mają je groźni gangsterzy). Według przepisów to możliwe w „szczególnie uzasadnionych przypadkach”. Jakie to uzasadniono?

Ppłk Pęconek odsyła nas do policji, której funkcjonariusze konwojowali K., a KSP – do „Zespołu II Prokuratury Krajowej”. – To przesadzone środki bezpieczeństwa. Albo przestraszyli się, że wiozą ważną osobę i jakby jej się coś stało, to będzie awantura, albo to rodzaj prowokacji – ocenia dr Moczydłowski.

Mec. Gomoła złożył skargę na decyzję o zastosowaniu szczególnej ochrony wobec Karoliny K. „Korespondencja ta, wraz z kompletem dokumentacji w sprawie, przekazana została do właściwego miejscowo sądu penitencjarnego, który wyda w sprawie rozstrzygnięcie” – odpowiada rzeczniczka SW.