Były prezydent spędzi resztę życia w więzieniu w USA?

Po ogłoszeniu wyroku były prezydent Hondurasu stwierdził, że „mimo wszystkiego co mu zrobiono, co jest oburzające i co przypomina lincz, jest optymistą i wie, że prawda wyjdzie na jaw później”.



Hernandez zwrócił się też do dziennikarzy mówiąc „soy inocente”, co po hiszpańsku oznacza „jestem niewinny”.



Były prezydent przebywa w areszcie na Brooklynie od momentu ekstradycji do USA w kwietniu 2022 roku.



Brat Hernandeza, Tony, został skazany na dożywocie w marcu 2021 roku, w związku z zarzutami dotyczącymi przestępstw narkotykowych.