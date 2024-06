Holenderski nadawca publiczny NOS poinformował w środę, że za zabójstwo dziennikarza śledczego Petera De Vriesa skazani zostali trzej Polacy. Miało być to zabójstwo na zlecenie.

Każdy ze skazanych Polaków usłyszał inny wyrok. Kamil E. otrzymał karę 28 lat więzienia, Krystian M. — 26 lat, zaś Konrad W. — 14 lat więzienia za współudział zabójstwie.

Polacy skazani za zabójstwo holenderskiego dziennikarza. Kim był Peter De Vries?

De Vries został postrzelony w Amsterdamie. Zaatakowano go po tym, jak opuścił studio telewizyjne RTL4. Do zamachu na holenderskiego dziennikarza śledczego doszło 6 lipca 2021 roku w Amsterdamie.

Napastnik miał oddać do dziennikarza kilka strzałów z bliskiej odległości. Karetka przyjechała na miejsce po dwóch minutach od zdarzenia, ciężko ranny de Vries został przetransportowany do szpitala. "Peter walczył do końca, ale nie był w stanie wygrać tej walki. Zmarł otoczony przez osoby, które go kochały" - przekazywali bliscy dziennikarza w oświadczeniu opublikowanym przez pracodawcę reportera, stację RTL. Peter De Vries zmarł 15 lipca 2021 roku w amsterdamskim szpitalu.