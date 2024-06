Libiąż: Trzech mężczyzn usłyszało zarzuty

Jak wstępnie ustalono, zabezpieczone jednostki broni nie są bronią ostrą. Zostaną one jednak poddane przez biegłego szczegółowej ekspertyzie.

Zatrzymane osoby usłyszały już zarzuty. 25-latek usłyszał zarzut posiadania środków odurzających lub substancji psychotropowych, za co grozić mu może do 3 lat pozbawienia wolności. Drugi z mężczyzn – 21-latek – usłyszał natomiast zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających lub psychotropowych, co zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności. Trzeci z mężczyzn, 23-latek, usłyszał zaś zarzut uszkodzenia ciała.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Chrzanowie 21 i 23-latek zostali objęci dozorem policyjnym. Starszy z nich dostał także zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego.