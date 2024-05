Policja: Podejrzany o próbę podpalenia synagogi nie był skłonny do rozmowy

Na pytanie czy podejrzany ujawnił swoje motywy, podinsp. Szumiata odpowiedział przecząco. - Nie powiedział ani słowa, nie chciał nam zdradzić motywów swojego działania. Był kompletnie zaskoczony naszym widokiem - stwierdził. - Pracowaliśmy nad tą sprawą bardzo intensywnie i zatrzymaliśmy tego mężczyznę jeszcze tego samego dnia, gdy doszło do zdarzenia - dodał.



Rzecznik komendanta stołecznego policji mówił też, że policjanci nadal pracują nad sprawą i „będą pewne rzeczy ustalać”.



- Na tę chwilę, w naszej ocenie, jest to incydent, którego dopuścił się ten młody mężczyzna. Nie był skłonny do rozmowy, nie chciał wyjaśnić co nim kierowało — mówił też.



- Mężczyźnie grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. O jego losie dalszym zdecyduje sąd. Na tę chwilę mężczyzna jest zatrzymany w policyjnej izbie dziecka — dodał.