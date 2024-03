Bezpieczniej w taksówkach. Spadła liczba ataków seksualnych

Nastąpi to już niedługo, bo od 17 czerwca tego roku wejdzie nowy wymóg, zgodnie z którym kierowcy świadczący przewozy „na aplikację” będą musieli posiadać polskie prawo jazdy. Ma to definitywnie wyeliminować cudzoziemców z fałszywkami, lub na dokumentach z odległych krajów, których autentyczności praktycznie nie sposób zweryfikować.

Ataki seksualne w taksówkach rzadsze

A już teraz działania podjęte w reakcji na serię gwałtów i ataków seksualnych na młode kobiety dokonywane przez obcojęzycznych kierowców taksówek „z aplikacji” – problem, który w 2022 r. jako pierwsza nagłośniła „Rzeczpospolita” – przyniosły poprawę.

W 2021 r. ogółem w taksówkach doszło do 23 napaści seksualnych, w 2022 r. było ich 43, a w roku ubiegłym – 31 – wynika z danych Policji. Przy czym w przewozach „z aplikacji” w 2021 r. doszło do ośmiu ataków, w kolejnym już do 28, a w minionym nastąpił spadek do 14.

„Oznacza to, że do incydentów na tle seksualnym dochodziło w 1 na 10 mln przejazdów zamawianych przez aplikacje oraz w 2 na 10 mln przejazdów wykonywanych „tradycyjnymi” taksówkami” – podaje opublikowany teraz raport Zespołu Doradców Gospodarczych TOR, i ocenia że 50-proc. spadek zgłoszeń takich incydentów to pierwszy efekt działań i zmian w prawie.