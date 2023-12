Niesłusznie stwierdziła, że Paty poprosił muzułmańskich uczniów o wylegitymowanie się i opuszczenie klasy, zanim pokazał karykatury. Później powiedziała śledczym, że nie było jej w klasie tego dnia. Paty nie poprosił uczniów o opuszczenie klasy, ale powiedział, że mogą się odwrócić, jeśli czują się urażeni pokazanymi rysunkami.

Pięcioro z sądzonych nastolatków, którzy w chwili zabójstwa Paty mieli od 14 do 15 lat, zostało uznanych za winnych spisku z zamiarem wywołania przemocy. Pomogli terroryście wskazać Paty'ego, gdy ten zapytał, kim jest nauczyciel. Uczniowie tłumaczyli, że nie mieli pojęcia, że ostatecznie doprowadzi to do morderstwa.

Jeden ze skazanych usłyszał karę sześciu miesięcy więzienia, , które powinien odbyć pod dozorem elektronicznym.

Osoby, które otrzymały wyroki w zawieszeniu, zostały zobowiązane do pozostania w szkole lub pracy w okresie zawieszenia i regularnych badań lekarskich. Byli sądzeni za zamkniętymi drzwiami w sądzie dla nieletnich, bez obecności mediów.