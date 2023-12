Rozbił samolot dla odsłon na YouTube. Teraz pójdzie za to do więzienia

Samolot rozbił się w lesie Los Padres 35 minut po starcie.



Trevor Jacob kłamał, że nie wie gdzie znajduje się wrak samolotu

Po katastrofie Jacob umieścił na YouTube nagranie "Rozbiłem mój samolot". Nagranie zawierało reklamę firmy produkującej portfele - podała prokuratura.



Jacob zgłosił sprawę do Narodowej Rady Bezpieczeństwa Transportu (NTSB), która poinformowała go, że to on jest odpowiedzialny za wrak. Jacob twierdził potem, że nie wie, gdzie rozbił się samolot.



Okazało się, że kłamał - wrócił potem na miejsce katastrofy, usunął z niego wrak, który potem zniszczył.



Nagranie, które wykonał, zostało już usunięte z YouTube'a.