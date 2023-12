Zmarł jeden z policjantów ranionych przez Maksymiliana F.

Maksymilian F. był poszukiwany w związku z uchylaniem się od odbycia zasądzonej kary 6 miesięcy więzienia.

Zatrzymany przez funkcjonariuszy policji we własnym mieszkaniu Maksymilian F. został najpierw przewieziony do komisariatu, ale w związku z brakiem miejsca w areszcie zdecydowano o przewiezieniu go do kolejnego komisariatu.



Podczas przechodzenia do radiowozu, skuty mężczyzna, nieprzeszukany na żadnym etapie zatrzymania, wyciągnął broń i postrzelił obydwu konwojujących go funkcjonariuszy i zbiegł.



Poszukiwania sprawcy. Alert RCB

Policja wydała list gończy za zbiegłym przestępcą. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert RCB dla mieszkańców Wrocławia i okolic, z ostrzeżeniem, że poszukiwany sprawca jest uzbrojony i może być niebezpieczny.