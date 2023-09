USA: 18 lat więzienia za udział w szturmie na Kapitol. Lider Proud Boys skazany

Z kolei Nordean przekonywał, że 6 stycznia doszło do "tragedii" i twierdził, że udał się na Kapitol, by "być przywódcą" i uchronić ludzi przed kłopotami. Żona i siostra twórcy Proud Boys prosiły sąd o ułaskawienie, z kolei adwokat Nordeana, Nick Smith, chciał dla swojego klienta wyroku od 15 do 21 miesięcy.



Dominic Pezzola, członek Proudy Boys, został skazany m.in. za ataki na policjantów.



27 Tylu lat więzienia domagała się prokuratura dla lidera Proud Boys

Prokuratura twierdziła, że Pezzola w czasie szturmu na Kapitol zaatakował funkcjonariusza policji z Kapitolu, Marka Ode, któremu odebrał tarczę i użył jej do wybicia okna w budynku.



Adwokat Pezzoli chciał, aby jego klient został skazany na 5-7 lat więzienia. Członek Proud Boys wyraził przed sądem skruchę i przyznał, że tego dnia "nie powinien" znaleźć się na Kapitolu.



Prokuratura chciała dla niego 20 lat więzienia.