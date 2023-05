Napad na bank w Lubuskiem. Trwa obława na sprawcę

Do zdarzenia doszło we wtorek w godzinach popołudniowych. Do placówki banku w mieście Nowogród Bobrzański (powiat zielonogórski) wszedł zamaskowany człowiek.

Mężczyzna, który trzymał przedmiot przypominający broń, zażądał wydania pieniędzy, a następnie uciekł.

Jak podała cytowana przez portal tvn24.pl Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, trwa obława na sprawcę. Na terenie powiatu rozstawiono blokady.

Policja nie przekazała, ile pieniędzy padło łupem napastnika.