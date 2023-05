Łódzkie: Tragedia w domu dziecka. 19-letni nożownik zabił 16-latkę

W Tomisławicach, w powiecie sieradzkim (woj. łódzkie) doszło we wtorek, ok. godziny 23, do ataku nożownika. 19-letni napastnik zaatakował ostrym narzędziem wychowawczynię i wychowanków domu dziecka. W wyniku ataku zginęła 16-latka - informuje TVN24.