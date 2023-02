Dwaj podejrzani - 35-letni Angel Joseph Uriate i 25-letni Noah David Beard- zostali zatrzymani przez zastępców szeryfa i agentów federalnych po tym, jak byli pod całodobowym nadzorem od 23 stycznia - powiedział szeryf hrabstwa Tulare Mike Bordreaux.

Uriate został ranny starciu z funkcjonariuszami po tym, jak otworzył do nich ogień, gdy zbliżyli się do niego w mieście Goshen, gdzie w styczniu doszło do morderstw.

Podejrzany przeszedł operację w lokalnym szpitalu i spodziewano się, że przeżyje - powiedział szeryf na konferencji prasowej. Beard został schwytany w pobliskiej Visalii.

Masakra z zeszłego miesiąca zwróciła uwagę na rosnącą przemoc gangów i handel narkotykami w niektórych bardziej wiejskich i odizolowanych obszarach Kalifornii.

Morderstwa w Goshen miały miejsce tydzień przed pierwszym z dwóch nagłośnionych napadów z użyciem broni w Kalifornii, w wyniku których zginęło 18 osób na przedmieściach Los Angeles i w nadmorskim miasteczku Half Moon Bay w pobliżu san Francisco.

- To wyraźnie nie był przypadkowy akt przemocy - powiedział Bordreaux. - Ta rodzina została obrana za cel przez morderców z zimną krwią. Wiele ofiar zginęło od strzałów w głowę - dodał.

Szeryf opisał obu podejrzanych jako członków Nortenos, głównie meksykańsko-amerykańskiej sieci gangów powiązanych z więzienną organizacją przestępczą znaną jako Nuestra Familia, po hiszpańsku "nasza rodzina".

Bordreaux powiedział, że dwóch członków rodziny ofiar było również członkami konkurencyjnego gangu Surenos.

Szeryf powiedział, że mrożące krew w żyłach nagrania wideo odkryte przez śledczych ukazywało jedną ofiarę, 16-letnią matkę, biegnącą z 10-miesięcznym synem trzymanym w ramionach, gdy próbowała uciec przed napastnikami. W pośpiechu przeniosła niemowlę przez płot i umieściła je na ziemi po drugiej stronie, a następnie sama przeskoczyła ogrodzenie płot, zanim zarówno dziecko, jak i matka zostali zastrzeleni.