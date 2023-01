Szeryf hrabstwa Tulare Mike Boudreaux powiązał zabójstwa z nielegalnym handlem narkotykami, mówiąc, że policjanci dokonali w ubiegłym tygodniu w tym domu przeszukania w związku z narkotykami.- Dwóch podejrzanych pozostało na wolności - powiedział.

Służby w poniedziałek otrzymały zgłoszenie w sprawie strzelaniny. Po przybyciu na miejsce policjanci odnaleźli część ofiar na ulicy, pozostałe znajdowały się w domu. Jedna z postrzelonych osób żyła, ale zmarła po przewiezieniu do szpitala.

Do zdarzenia doszło w Goshen w połowie drogi między Los Angeles a San Francisco.

Ciała niemowlęcia i 17-letniej matki znajdowały się w rowie przed domem - Boudreaux powiedział później "Los Angeles Times". Oboje mieli rany postrzałowe głowy.

Kilka innych osób również zginęło od strzału w głowę, w tym starsza kobieta. Dwie inne kobiety przeżyły, ukrywając się w przyczepie na terenie posesji.

Policja uważa, że ataku dokonali członkowie kartelu. - Jeżeli specjalnie strzelają wszystkim w głowę, to wiedzą co robią i czują się dobrze z tym, co robią - powiedział Boudreaux.

- Wierzymy, że to była wysłana wiadomość - przekazał.

Zeszłotygodniowy nakaz przeszukania doprowadził do jednego aresztowania i konfiskaty broni, marihuany i metamfetaminy.