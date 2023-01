Więziony w Iranie biznesmen apeluje do Bidena. Rozpoczął głodówkę

Posiadający obywatelstwa Iranu i USA Siamak Namazi od ponad siedmiu lat jest więziony w Iranie pod zarzutem szpiegostwa. Mężczyzna zaapelował do prezydenta USA Joe Bidena o sprowadzenie go do domu i powiedział, że rozpoczyna siedmiodniowy strajk głodowy.