Aresztowanie zostało potwierdzone przez wysokich rangą przedstawicieli meksykańskiej administracji, niezależnie przez agencję Reutera i „Washington Post”. Źródła poinformowały o tym przed oficjalnym ogłoszeniem wiadomości o zatrzymaniu pod warunkiem zachowania anonimowości.

Do zatrzymania syna „El Chapo” doszło w mieście Culiacán. Trzy lata temu meksykańska armia zatrzymała Guzmána, ale potem zwolniła go po tym, jak bandyci z kartelu Sinaloa przejęli kontrolę nad większą częścią miasta. Prezydent Andrés Manuel López Obrador, który objął urząd w 2018 r., obiecując zastąpienie „wojny z narkotykami” polityką wykorzystującą programy społeczne do zwalczania przestępczości zorganizowanej, był powszechnie krytykowany za uwolnienie handlarza.

Rząd USA wystąpił o ekstradycję Ovidio Guzmána, jednego z kilku synów „El Chapo”, którzy według organów ścigania pełnią czołowe role w kartelu Sinaloa, odkąd ich ojciec został wydany Stanom Zjednoczonym w 2017 roku. Zdaniem meksykańskich władz Ovidio na szeroką skalę handlową fentanylem - syntetycznym narkotykiem, odpowiedzialnym za dziesiątki tysięcy zgonów w Stanach Zjednoczonych.

Ovidio Guzmán fot. Departament Stanu USA

Niedługo po aresztowaniu Ovidio Guzmána na lotnisku w Culiacan ostrzelane zostały co najmniej dwa samoloty, w tym pasażerski, lecący do stolicy Meksyku. Incydent ma mieć związek z zatrzymaniem. Nie ma doniesień, by w zdarzeniach tych ktoś ucierpiał. Z Culiacan cały czas docierają natomiast doniesienia o zamieszkach, w tym w więzieniu Araguato.

W poniedziałek do Meksyku na szczyt trzech przywódców Ameryki Północnej ma przybyć prezydent USA Joe Biden.