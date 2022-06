Większość skarżących twierdzi, że Nassar wykorzystał je po tym, jak w 2015 roku zgłoszono FBI jego przestępstwa. W ciągu roku nie podjęto żadnych znaczących działań, a Nassar nadal wykorzystywał seksualnie młode kobiety i dzieci. Wiele z nich to zawodniczki, które były związane z programem USA Gymnastics lub z Michigan State University, gdzie Nassar prowadził klinikę.

Departament Sprawiedliwości ogłosił, że poszczególni agenci FBI, których wskazano jako odpowiedzialnych za niepowodzenie śledztwa oraz za późniejsze próby wprowadzenia w błąd śledczych z Biura Inspektora Generalnego Departamentu Sprawiedliwości, nie zostaną postawieni w stan oskarżenia.

- Zostałyśmy zdradzone przez każdą instytucję, która miała nas chronić - Amerykański Komitet Olimpijski, USA Gymnastics, FBI, a teraz także Departament Sprawiedliwości - powiedziała Maroney, złota medalistka olimpijska.

Trzynaście innych ofiar Nassara złożyło podobne pozwy przeciwko FBI w kwietniu. Chociaż środowy pozew nie jest pierwszym złożonym na podstawie ustawy Federal Tort Claims Act, która dotyczy odpowiedzialności państwa federalnego za szkodą wyrządzoną na skutek czynu funkcjonariusza federalnego, jest on największy i obejmuje najbardziej prominentnych oskarżycieli Nassara. Raisman, Maroney i inni zeznawali przed Kongresem, domagając się odpowiedzialności FBI.

Twierdzą, że FBI otrzymało raporty o molestowaniu gimnastyczek przez Nassara w drużynie narodowej USA, ale do zatrzymania doszło w wyniku śledztwa prowadzonego przez lokalne organy ścigania.

- FBI wiedziało, że Larry Nassar jest zagrożeniem dla dzieci, kiedy jego wykorzystywanie mnie zostało po raz pierwszy zgłoszone we wrześniu 2015 roku. Przez 421 dni współpracowali oni z USA Gymnastics i Komitetem Olimpijskim USA, aby ukryć tę informację przed opinią publiczną i pozwolili Nassarowi na dalsze molestowanie młodych kobiet i dziewcząt. Nadszedł czas, aby FBI zostało pociągnięte do odpowiedzialności - powiedziała mistrzyni NCAA w gimnastyce Maggie Nichols, pierwsza ofiara Nassara, której przypadek został zgłoszony do biura FBI w Indianapolis.

W zeznaniach przed Kongresem, dyrektor FBI Christopher Wray przyznał, że "ludzie z FBI mieli szansę na powstrzymanie tego potwora w 2015 roku i nie udało im się."

Nassar przyznał się do winy w 2018 r. w związku z molestowaniem 10 z ponad 265 pacjentów, którzy zgłosili się, by powiedzieć, że byli wykorzystywani. Grozi mu kara do 175 lat więzienia.