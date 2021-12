Chodzi o programy, których celem było wspieranie przedsiębiorców i tych pracowników, którzy stracili pracę w związku z pandemią.



Secret Service opiera swoje szacunki o dane z Departamentu Pracy oraz rządowej Agencji ds. Drobnego Biznesu (SBA) - poinformował Roy Dotson, odpowiedzialny w Secret Service za działania mające na celu odzyskanie wyłudzonych z programów pomocowych środków.

Szacunki Secret Service nie dotyczą spraw, w których już toczą się śledztwa koordynowane przez Departament Sprawiedliwości.



Łączny odsetek wyłudzonych z programów pomocowych środków stanowi 3 proc. ich wartości (wynoszącej ok. 3,4 bln dolarów).

87 mld Tyle dolarów wypłacono w sposób niewłaściwy tytułem pomocy dla bezrobotnych

Większość środków wyłudzono z puli przeznaczonej na pomoc dla bezrobotnych. Według danych Departamentu Pracy ok. 87 mld dolarów wypłacono, w ramach tych świadczeń, w sposób niewłaściwy.

Secret Service zajęło łącznie ok. 1,2 mld dolarów podczas działań dotyczących środków dla bezrobotnych i doprowadziła do odzyskania ponad 2,3 mld dolarów wyłudzonych środków dzięki współpracy z instytucjami finansowymi i władzami stanów. W sprawie wyłudzeń środków z funduszy covidowych wszczęto ponad 900 postępowań kryminalnych, zatrzymano ok. 100 osób.



Wcześniej Departament Sprawiedliwości USA informował o 95 sprawach kryminalnych ws. wyłudzania środków z covidowych funduszy pomocowych i zajęciu 75 mln dolarów w gotówce.