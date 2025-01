Chiny zwiększyły dostawy piwa do Rosji i w ciągu dziesięciu miesięcy ubiegłego roku awansowały z szóstego na trzecie miejsce w rankingu największych dostawców, obliczyła agencja RIA Nowosti na podstawie danych Państwowej Służby Statystycznej. Chinom udało się zwiększyć dostawy piwa 1,6-krotnie, podnosząc wielkość eksportu do 29,8 tys. ton.

Reklama

Najwięcej piwa sprzedają w Rosji Niemcy

Pomimo rozpętanej przez Putina i trwającej trzy lata wojny, tradycyjnie wiodącym dostawcą piwa do Rosji pozostały Niemcy. Chociaż niemieckie browary zmniejszyły w minionym roku eksport o 24 proc. w porównaniu do 2023 roku, to i tak w okresie styczeń-październik Niemcy dostarczyły Rosjanom 105,3 tys. ton piwa. Drugie miejsce w dostawach zajmują Czechy. Czeskie browary nie mają żadnych etycznych wątpliwości, że zysk jest najważniejszy, niezależnie od tego, czyje pieniądze przynosi. Eksport czeskiego piwa do Rosji skokowo się zwiększył w minionym roku o 27 proc., do 33,1 tys. ton.

Na czwartym miejscu, zaraz po Chinach, znajduje się Litwa z łącznymi dostawami na poziomie 24,3 tys. ton. Pierwszą piątkę zamyka Belgia (18,4 tys. ton), zajmująca wcześniej drugie miejsce. Straciła swoją pozycję ze względu na zmniejszenie dostaw o jedną trzecią.

Polskie browary obecne w Rosji

Polska zajęła szóste miejsce. Nasze browary wysłały do Rosji 18,1 tys. ton piwa. Łotwa jest siódme (16,5 tys. ton), Kazachstan ósmy (10,9 tys. ton). Holandia znajduje się na dziewiątym miejscu (4,7 tys. ton), a Austria na dziesiątym miejscu wśród największych dostawców piwa do Rosji (2,3 tys. ton).

Jak zwraca uwagę gazeta „Kommersant”, „Rosyjscy producenci piwa, których geografia eksportu znacznie się zmniejszyła, starają się zwiększyć dostawy do zaprzyjaźnionych Chin”. Największy browar Rosji – Baltika, zagrabiony przez Kreml od duńskiego Carlsberga, wprowadza na rynek osobną markę specjalnie na rynek chiński, a Połączona Kompania Piwna (drugi producent piwa w Rosji) rozlewa napoje dla chińskich partnerów w swoich zakładach w dalekowschodnim Chabarowsku.