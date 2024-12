Kreml walczy z pijaństwem. Drożeje wódka i nie tylko

Kreml podnosi ceny alkoholi po raz drugi w tym roku. To pewny sposób sięgania do kieszeni obywateli po pieniądze na wojnę. Jednak oficjalnie chodzi o zdrowie rosyjskiego społeczeństwa. Od rozpętanej przez Putina wojny Rosjanie piją na umór. Spożycie bije kolejne rekordy. Według państwowej inspekcji rynku używek (Rosalkogoltabakregulirovanie) w okresie od stycznia do października 2024 r. mieszkańcy Rosji kupili 1,842 mld litrów wyrobów alkoholowych. To o 0,8 proc. więcej rok do roku i o 21 proc. więcej niż w 2017 r., kiedy zaczęto prowadzić statystyki.

Reklama

W Rosji wszyscy pędzą alkohol

Do tego trzeba dodać nielegalny alkohol, który stanowi nawet do połowy rosyjskiego sektora. Produkowany najczęściej na Kaukazie w gorzelniach kontrolowanych przez mafie czeczeńskie, dagestańskie itp., przy wsparciu skorumpowanych urzędników, stanowi od lat potężną konkurencję dla legalnej produkcji.

Czytaj więcej Handel Cena wigilijnych pierogów i barszczu rośnie najmocniej od kilku lat Koszt przygotowania tradycyjnych pierogów z kapustą i grzybami wraz z barszczem przed świętami jest w Polsce o 13 proc. wyższy niż rok temu. Tylko Brytyjczycy i Australijczycy notują większy wzrost ceny. Najdroższy obiad zjedzą natomiast Hiszpanie.

Trzecim źródłem rosyjskiego pijaństwa jest domowa produkcja. Aparatura do wyrobu samogonu w domu jest dostępna w sklepach stacjonarnych i online. Dlatego zgodnie z przyjętym niedawno na Kremlu planem działań mającym na celu zmniejszenie do 2030 r. spożycia alkoholu w Rosji, władze planują nie tylko zakazać rabatów na alkohol i ograniczyć ekspozycję napojów alkoholowych przy kasach w sklepach, ale również ograniczyć sprzedaż detaliczną aparatury do domowej produkcji samogonu oraz zakaże sprzedaży tego sprzętu w internecie oraz jego reklamy.

Na razie władze skupiają się na podwyżkach cen, by jak najszybciej ściągnąć z rynku dodatkowe pieniądze. Zgodnie z rozporządzeniem ministerstwa finansów Rosji od 1 stycznia 2025 roku wzrosną minimalne ceny detaliczne mocnych napojów alkoholowych. Wódka drożeje o pięćdziesiąt rubli do 349 rubli (13,75 zł), czyli o 17 proc. za 0,5 litra, głosi rozporządzenie ministerstwa finansów Rosji.