Rosnący popyt na cydr to szansa dla rolników

– Cydr, mimo iż od lat gości w naszym kraju, to ma jeszcze duży potencjał do rozwoju. W ciągu ostatnich skumulowanych 12 miesięcy (okres od lipca 2023 r. do czerwca 2024 r.) był kupiony przez 9,3 proc. polskich gospodarstw domowych, co oznacza wzrost o 1,4 pkt proc. w ujęciu rok do roku. Oznacza to też, że już ponad 1,25 mln gospodarstw domowych go spróbowało – mówi Michał Maksymiec, dyrektor ds. współpracy z sieciami detalicznymi w Consumer Panel Services GfK. – Potencjał jest naprawdę spory, ponieważ obecnie średnia częstotliwość zakupu jest jeszcze niewielka: przeciętne gospodarstwo domowe kupuje cydr około trzech razy w ciągu roku. Dotyczy to zakupów gospodarstw domowych i konsumpcji w domu. Dla porównania piwo do domu kupujemy około 32 razy w ciągu roku – dodaje.

Polska Rada Winiarstwa podaje, że zmniejszenie wpływów do Skarbu Państwa z tytułu akcyzy będzie wręcz symboliczne – to jedynie około 6 mln zł rocznie przy obecnej skali rynku cydru. Natomiast szansa, którą otrzymałaby nasza branża, przełożyłaby się następnie na znaczne wykorzystanie polskich owoców, więc zysk gospodarczy byłby bardzo istotny – i to w obszarze, który potrzebuje wsparcia.

– Decyzja o zerowej stawce akcyzy na cydr jest strategiczna dla polskiej gospodarki – uważa Jakub Nowak, prezes firmy JNT. – Polska jest największym w UE producentem jabłek i musi dbać o nasz strategiczny surowiec. Proszę zauważyć, że kraje (Włochy, Hiszpania, Niemcy, Francja), dla których strategiczny surowiec to winogrona, dawno wprowadziły zerową stawkę na wina – dodaje.

Ekspert podkreśla, że w ten sposób wspomagają one swoich rolników, budują silny rynek krajowy i otwierają możliwości eksportu. – I my jako kraj musimy zacząć wspierać strategiczne zasoby i wykorzystywać nasze przewagi konkurencyjne. Wprowadzając zerową stawkę na cydr, zwiększamy jego produkcję, a tym samym zużycie polskiego jabłka. Pomagamy więc polskim sadownikom, tworzymy nowe miejsca pracy. Korzyści są ogromne dla całej gospodarki – tłumaczy Jakub Nowak.

Sprzedaż cydru rośnie

Z kolei Grzegorz Bartol, wiceprezes firmy Bartex, dodaje, że w Polsce akcyza na cydr jest znacznie wyższa niż na napoje piwne. – Co więcej, koszt produkcji cydru jest trzy razy wyższy od produkcji piwa, na co istotny wpływ ma wysoka zawartość soku jabłkowego. Zerowa stawka akcyzy mogłaby przyczynić się do obniżenia cen cydru na półkach sklepowych i pozwoliłaby na uczciwszą konkurencję z zagranicznymi koncernami produkującymi piwa z dodatkami soków owocowych – podkreśla.