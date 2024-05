Klimat a nowe podejście do upraw

Wskazuje, że przykładem, który łączy te elementy, jest ograniczenie nawozów i środków ochrony roślin do koniecznego minimum. – Racjonalne gospodarowanie środkami produkcji przynosi korzyści ekonomiczne i środowiskowe. Choć polscy producenci zużywają średnio mniej nawozów niż producenci w Europie Zachodniej, to często dawki i dobór nawozów są nieadekwatne do potrzeb danego pola. Rolnicy zbyt rzadko wykonują próby glebowe, określające realne zapotrzebowanie gleby na składniki mineralne – mówi Szymańska.

– Przeprowadzanie analiz glebowych i precyzyjne stosowanie nawozów zwiększa skuteczność stosowanych środków i ogranicza wyjałowienie gleby, a także zanieczyszczenie wód gruntowych. Praktyki rolnictwa zrównoważonego powinny w Polsce być przede wszystkim ukierunkowane na poprawę żyzności gleb i zwiększenie zawartości próchnicy, która jest niestety na bardzo niskim poziomie – przekonuje.

Jej zdaniem niektóre zmiany mogą być wymuszone przez sytuację rynkową. Tak było, gdy gwałtownie zaczęły rosnąć ceny nawozów. Ze względu na wysokie koszty i niższą dostępność produktów na rynku rolnicy musieli bardziej oszczędnie dysponować tymi środkami produkcji.

Zdaniem ekspertki Banku BNP Paribas Polska stosowanie płodozmianu, międzyplonów czy uproszczonych systemów upraw to kolejne praktyki, które przyczyniają się do poprawy stanu gleby, a tym samym wyższych plonów roślin w kolejnych latach. – Dobra kultura gleby powinna sprzyjać lepszej retencji wody, a kolejne okresy suszowe mogą się w najbliższych latach okazać dużo większym problemem dla rolników niż konkurencja ze strony ukraińskich producentów żywności – przekonuje Weronika Szymańska.

– Ze względu na coraz wyższe średnie temperatury i nierównomierne opady rolnicy coraz częściej zmuszeni są do nawadniania upraw, co obarcza produkcję rolną coraz większym ryzykiem, a rolników obciąża wyższymi nakładami. Wymienione wcześniej praktyki są dofinansowywane w ramach unijnych ekoschematów, które zachęcają do dobrowolnego wprowadzenia prośrodowiskowych działań przez gospodarstwa rolne. Pomimo początkowego sceptycyzmu ok. 40 proc. polskich rolników w 2023 roku zdecydowało się na złożenie wniosków o tego rodzaju wsparcie – zauważa.

Wskazuje też, że ograniczenie stosowania środków ochrony roślin ma być możliwe dzięki wprowadzeniu metod alternatywnych, m.in. środków biologicznych. Zauważa przy tym, że obecnie stosowane biopreparaty charakteryzują się zmienną skutecznością zależną od warunków pogodowych i wyższą ceną. Dlatego proponowane są rozwiązania pośrednie, takie jak hybrydowa ochrona roślin polegająca na przemiennym stosowaniu preparatów chemicznych i biologicznych.